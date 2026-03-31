亜咲花が、2026年4月1日より放送開始のTVアニメ『大賢者リドルの時間逆行』主題歌である「Savage」のジャケットデザインを公開した。ジャケットには、本作の主人公・リドルが描かれたキービジュアルを使用しており、作品の世界観を表現したデザインになっている。なお、「Savage」は4月1日0時より配信スタートする。また、AniTone Digital Store限定でスペシャルパッケージの販売が決定した。期間中の予約・購入で、亜咲花のビジュ