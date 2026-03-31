◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（３１日・神宮）セ・リーグの全勝対決となったゲームで広島は２回、ドラフト３位・勝田成内野手（近大）の失策で先取点を献上した。１死二塁から伊藤の遊ゴロを処理したが、送球が本塁側にそれた。一塁手の佐々木が体勢を崩して捕球。二塁走者の岩田は三塁を回っており、一気に生還した。先発の森下が１死から増田に死球。岩田の投ゴロで走者が入れ替わって二盗を許すと、無安打で得点を許