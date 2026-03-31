A子さんは、夫の会社主催バーベキューで、夫の後輩だという女性に出会いました。この女性がかなりの曲者。「私、天然なので、距離感がわからないんです♡」と言いながら、A子さんの夫にベタベタとボディタッチを繰り返したそうです。ついに我慢の限界を迎えたA子さんの放った一言に、場の空気が凍りつき──？ 「私、天然なので♡」 先日、夫・C男の勤める会社主催のバーベキューに、家族