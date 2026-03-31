次世代の観測装置「ハイパーカミオカンデ」のトンネル内で配管が破裂。作業員5人がけがをしました。 【写真を見る】観測装置｢ハイパーカミオカンデ｣内で配管破裂 男性作業員5人けが うち2人重傷 岐阜･飛騨市神岡町 警察によりますと、きょう午前10時半ごろ岐阜県飛騨市神岡町で、建設中のハイパーカミオカンデの地下トンネルで配管点検中に「作業事故があった」と工事関係者から警察に通報がありました。 男