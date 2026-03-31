メ～テレ（名古屋テレビ） 4月1日に食品の値上げラッシュが再びやってきます。マヨネーズやカップ麺など身近な商品も対象です。名古屋のスーパーを取材しました。 名古屋市千種区の「サンエース 春岡店」。 「4月からも食品の値上げがあります。そのひとつが、食卓には欠かせないマヨネーズです」（松崎杏香アナウンサー） 帝国データバンクによりますと、4月の食品の値