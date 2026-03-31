女優の岸井ゆきのが３１日、都内で行われた主演映画「シンシンアンドザマウス／ＳＩＮＳＩＮＡＮＤＴＨＥＭＯＵＳＥ」（真壁幸紀監督、６月２６日公開）のプレミア上映会に台湾の人気俳優ツェン・ジンホアらと登壇した。吉本ばばなさん原作の短編小説を映画化。母を亡くし、喪失を抱えて台湾を訪れる主人公・ちずみを演じた岸井は、撮影期間を含め約３か月間の猛特訓で日本語を習得したジンホアについて「努力の人