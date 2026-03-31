(P)&(C) BELIFT LAB Inc.ILLITが、4月30日にリリースする4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のトラックリストを公開した。本作には「It’s Me」をはじめ、「GRWM (Get Ready With Me)」、「paw, paw!」、「Mamihlapinatapai」、「Love, older you」の全5曲が収録される。タイトル曲である「It’s Me」は、初デートの後、好きな相手との関係の定義が分からず悩んでいる時に「君の推しは、まさに私だ！」と大胆に宣言する曲。