ＢＳ―ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後１０時）にレギュラー出演していた女優の清田みくりが３１日、インスタグラムを更新し、３月末での芸能活動の終了を改めて報告した。清田は「これまで応援してくださった皆様、作品作りの仲間に入れてくださった皆様、ずっと力になってくれた皆様、ずっと支えてくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝。「コミュニケーションが得意な方ではなかったので、悲しいかな