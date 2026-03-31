ゴルフ界のレジェンド、タイガー・ウッズ(50)が、フロリダ州ジュピター・アイランドで発生した横転事故を受け、DUI(酒気帯び・薬物影響下での運転)および物損事故、正当な検査の拒否の容疑で起訴された。事故は27日の午後に発生し、マーティン郡のジョン・ブデンシーク保安官が記者会見で詳細を説明した。 【写真】体を預けて抱き合う2人ウッズの交際相手はトランプ大統領の長男の元妻だった 発表