8年前、福岡県立高校の男子生徒が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が同級生らを訴えている裁判で、遺族は31日、1審判決は事実認定に誤りがあるとして控訴しました。この問題は、当時、久留米市の県立高校2年の男子生徒が、所属していた野球部の同級生6人から服を脱がされるなど継続的ないじめを受け、2018年に自ら命を絶ったものです。県教委が設置した第三者委員会は「自殺はいじめが原因」と認定しています。 男子生徒