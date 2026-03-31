滋賀MF三宅海斗のゴールが話題7連勝と勢いに乗るテゲバジャーロ宮崎を止めたのは、Jリーグ初参入のレイラック滋賀FCだった。3月29日に行われたJ2・J3百年構想リーグWEST-B第8節で宮崎をホームに迎えた滋賀は、途中出場したMF三宅海斗が後半24分に決めたゴールで1-0の勝利を挙げた。この決勝点となった三宅のゴールが話題となっている。東福岡から鹿屋体育大へ進学した三宅は、在学中にドイツへ渡ってデュッセルドルフ?に加入。