日常の景色から窓の外を見てみると…春の便りが。 【写真を見る】桜×電車の絶景コラボ 線路沿いで満開に… 名古屋･金山駅近く【動画】 金山駅のすぐ西側にある金山公園。駅近ならではのこんな楽しみ方も… （見物客）「名鉄の赤い電車と桜が合っていて、鉄道と桜をとるスポットとしてすごく良い」 「電車と桜を見に来ました（将来の夢は）鉄道の運転士」 桜が都心に春の訪れを告げています。