【新華社東京3月31日】東京の衆議院第2議員会館で30日、日本の市民団体の代表十数人が防衛省の担当官と面会し、熊本県への長射程ミサイル配備などの軍備拡張を中止するよう求めた。参加した市民からは面会後、「防衛省側の対応はいい加減で内容もあいまいだった」と不満や批判の声が上がった。市民らは面会で、日本政府が昨年、熊本県への長射程ミサイル配備を打ち出して以降、地元住民が配備の必要性などについて説明会の開催