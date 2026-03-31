高市首相は、インドネシアのプラボウォ大統領と会談し、中東情勢をめぐり、エネルギー安全保障の分野で両国が緊密に連携していくことなどを確認しました。高市首相「国際情勢が厳しさを増す中で、インド洋と太平洋が交わる要衝に位置するインドネシアとの連携は、自由で開かれたインド太平洋＝FOIPの実現にとって、極めて重要です」会談で両首脳は、インドネシアの産業発展のために、AI分野などの人材育成に協力することや、防災協