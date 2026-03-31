先天性疾患による低身長というハンディキャップを持ちながらも、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん。リハビリのおかげで座位が安定してきたという姿を公開し、注目が集まっている。【映像】座ってダンスするりおなちゃん（動画あり）2022年5月に受けた背骨の手術の影響で胸から下がまひし、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramでリハビリに励む様子を発信しており、2025年9月15日