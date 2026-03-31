センバツ高校野球決勝は、大阪桐蔭が智弁学園との熱戦を制し、4年ぶり5度目の優勝を果たしました。4年ぶりの優勝を狙う大阪桐蔭と、10年ぶりの優勝を目指す奈良の智弁学園との決勝。大阪桐蔭は2回、1アウト2塁から8番・中村勇斗選手がライトへのタイムリーヒットで先制。さらに3回にも2点を追加し、大阪桐蔭がリードを3点に広げました。追いかける智弁学園も反撃開始。3回、4回に1点ずつ返し、1点差に迫りました。迎えた6回、4番の