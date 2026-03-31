テクニカルな攻防が熱を帯びた矢先、頭と頭が正面衝突。その瞬間、額から血が流れ、足元はフラフラ。一瞬で試合の景色が変わった危険で偶発的なアクシデントに識者が「足に来てる」「ダメージある」と驚き、ファンも「目が飛んでる」「これはやばい」など騒然となった。【映像】ファン騒然となった危険なバッティング3月28日、後楽園ホールで開催された「Krush.188」。第10代Krushバンタム級王座決定トーナメント準々決勝で、