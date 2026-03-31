テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（４４）が３０日、今春、長男が中学校を、長女が小学校を卒業したことを報告した。ＳＮＳで「この３月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした」と書き出し、息子については「３年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」と伝えた。自身は４月から「土曜日と日曜日の『ＡＮＮスーパーＪチャンネル』を担当することになりました。これまで