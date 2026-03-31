時価約5000万円相当のポケモンカードを現金に見せかけた紙の束を渡して、だまし取った疑いで逮捕された3人のうち、2人が不起訴処分となりました。男性3人は2024年、東京・千代田区内のホテルで30代の男性から時価約5000万円相当のポケモンカード3枚をだまし取った疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性3人のうち2人について、31日付で不起訴処分としました。理由について「共犯者との共謀状況についての関係証拠の内容を踏まえ