ドライバー不足の救世主か？ 離島や山間部でドローン配送が期待される理由空を見上げれば、無人の小型機が荷物を届けてくれる。そんな光景が一部の地域では現実のものになりつつあります。【まさかの使い方!?】これが「ドローン串刺し巨大自撮り棒」です（写真で見る）背景にあるのは、物流業界が今まさに直面している深刻なドライバー不足、いわゆる「2024年問題」です。2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働に年96