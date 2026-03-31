年度末の3月31日、新潟県警を退職する警察職員の表彰式が行われました。31日に行われた退職する警察職員への表彰式では、治安維持や捜査などの業務にあたってきた警察官と一般職員、あわせて46人が表彰されました。 受章者代表の清水宏明・前刑事部長は、「新潟県警の職に奉じた誇りと充実感で感無量です」と述べ、警察官人生を振り返りました。＜県警・清水宏明 前刑事部長＞「県民の安心・安全を守るという崇高な使命を担えた