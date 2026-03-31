NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』にて、初代体操のお姉さんとして7年間にわたり活躍した“杏月お姉さん”こと秋元杏月の卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』のBlu-ray＆DVDが、6月24日に発売される。 参考：“体操のお姉さん”秋元杏月、最後の『最新ソングブック』Blu-ray＆DVD、4月22日発売 本作には、杏月お姉さんが活躍する番組のうたクリップ映像から約30曲を厳選し