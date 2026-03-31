東海3県も「春の嵐」に。水不足が深刻な東三河には恵みの雨となっています。3月31日の東海3県は、前線の影響で各地で雨となり、名古屋の桜の名所・鶴舞公園では、雨に濡れる満開の桜を眺める人の姿も見られました。この雨で豊川用水の水源・新城市の宇連ダムの貯水率は、31日午前0時時点の0.5％から午後6時時点で5.8％まで上昇し、およそ1カ月半ぶりに5％を超えました。気象台によりますと、夜にかけて次第に雨は止みます