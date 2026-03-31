2026年4月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）引力に逆らって軽やかに進む・全体運運気は上々。でも、令和の「ま、いっか」病にかかっております。やればできるけれど、やらない。今でいいのに先延ばしにしてしまうでしょう。スピードを緩めるなら丁寧な暮らしを実践すれば充実するのに、それは