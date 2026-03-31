31日午前、長崎市西坂町の斜面地にある住宅街で、崖崩れが発生しました。 ケガ人や家屋への被害はありませんでしたが、1世帯3人が自主避難しました。 31日午前5時50分頃、長崎市西坂町で「崖が崩れた」と消防に通報がありました。 警察によりますと、住宅の敷地の一部やのり面が高さ約5メートル、幅約13メートルにわたって崩れました。 ケガ人や家屋への被害はありませんでした。 この影響で