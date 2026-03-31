全国的に春の嵐となった31日。枕崎市では、17棟のビニールハウスが倒壊するなどの被害が出ました。気象台は突風が吹いた可能性があるとみて、原因を調べています。骨組みがゆがみ、潰れてしまったビニールハウス。風に飛ばされたのでしょうか、地面にはこれから旬を迎えるソラマメが。木も根元から折れてしまっています。突風と見られる被害があったのは枕崎市。午前2時すぎに最大瞬間風速20.7メートルを