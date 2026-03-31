市街地での火災が相次いでいます。 3月31日未明、見附市の中心部で割烹料理店など6棟を焼く火事がありました。また、新潟市秋葉区ではけさ早く店舗兼住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 午前1時半すぎ、見附市新町1丁目の割烹「角屋」から火が出ていると通行人から消防に通報がありました。 現場は見附市中心部の商店や住宅が密集している地域。火は隣接した建物に次々に燃え移りました。