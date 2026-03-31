三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのNAOTOさんは3月30日、自身のInstagramを更新。テレビ出演後に寄った夜桜ショットを披露しました。【写真】NAOTOの夜桜ショット「桜に負けないぐらい輝いてる」NAOTOさんは「CDTVありがとうございました」「終わりで満開の目黒川へ」とつづり、5枚の写真を投稿。同日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル（TBS系）に出演後、目黒川の夜桜を見に行ったようです。1枚目