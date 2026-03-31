新年度から、さまざまな制度や料金が変わります。自転車の交通違反に反則金が科される青切符制度や、タクシー料金、食品の値上げなど暮らしに直結する変更が相次ぎます。 ■新年度で変わる暮らしのルールと料金 （岡本善久アナウンサー）「明日から自転車の交通違反を取り締まる、いわゆる青切符制度が導入されます。スマホを持った『ながら運転』や信号無視などが取り締まりの対象です」取り締まりの対象