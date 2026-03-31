石川県能美市の職員が2025年10月、上司からのパワハラを苦に自殺した問題で、井出市長が31日記者会見し、自らもパワハラの指摘を受けたことを明らかにしました。自殺した職員の遺族は北陸放送の取材に対し「風通しの良い職場になることを願うだけです」とコメントしています。能美市の総務部に所属していた職員は、上司から「残業三兄弟」と呼ばれるなどのパワーハラスメントを受け、2025年10月に自殺しました。井出敏朗市長は自ら