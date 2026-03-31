鈴木は着実に復帰へのステップを踏んでいるようだ(C)Getty Images右膝を痛め負傷者リスト（IL）入りとなっているカブスの鈴木誠也の現状が、メジャー公式サイト『MLB.com』により報じられている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝ベネズエラ戦でヘッドスライディングをした際に右膝を負傷。「右膝後十字じん帯軽度損傷」と診断され、カブスに復帰後はリハビリに専念している。【動画】守備でも魅せた！ブル