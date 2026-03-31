UCC上島珈琲（以下、UCC）とセブン−イレブン・ジャパンは、新しいおいしさを引き出し、かつ焙煎時にCO2を排出せず、脱炭素にも貢献する“水素焙煎コーヒー”を使用した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R」を新たに共同開発し、4月7日から全国のセブン−イレブン店舗で順次発売する。UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコー