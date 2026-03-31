プラスは、生地の美しい表情に着目したブランド「FABFAB（ファブファブ）」から、筆記具を眺めるためのペンケース「FABFAB ペンケース ダブルルームタイプ」を4月7日にプラスダイレクトショップおよびAmazonで販売を開始する。同製品は、近年男子中高生の間で人気を集めている高級シャープペンをコレクションとして楽しむためのペンケースとして生まれた。上下2段構造を採用し、1段目に4本分のペンホルダーを設置。折りたたみ式の