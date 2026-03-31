「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」明星食品は、カップめん「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」を、4月13日から発売する。アジアの人気麺メニューを取りそろえ、辛さとトレンドを楽しめるシリーズ「Asian Hot（アジアンホット）」から、第2弾となる「韓国チャンポン」を発売する。韓国チャンポンは、日本のチャンポンとは異なり、大量の唐辛子を使用した真っ赤なスープが特徴。韓国式の中華料理として、韓国で古くから愛されるソウ