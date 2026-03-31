スポーツ用品販売のアルペンは、従来の小売業の枠組みを超え、新ブランド「ALPEN RUN」を設立し、ランという体験とコミュニティを提供する。ブランドのフィロソフィーを映し出す最初の拠点として4月24日、新国立競技場に隣接する都立明治公園内に「ALPEN RUN MEIJI PARK」をオープンする。ALPEN RUNは、ランニング用品を販売する単なる店舗ではなく、ランという体験とコミュニティを提供する。3つの要素がシームレスに連動し、日常