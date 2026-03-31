「キリン 世界のKitchenから ライムソルト」キリンビバレッジは、太陽の国メキシコの台所の知恵から、ライムと塩のおいしい組み合わせをヒントにした熱中症対策飲料（「熱中症対策」表示ガイドラインの適用条件（少なくとも、飲料100ml あたり食塩相当量0.1〜0.2gを含む）を満たしている）「キリン 世界のKitchenから ライムソルト」を4月21日から、数量限定で発売する。昨年夏（6〜8月）の日本の平均気温は、1898年の統計開始以降