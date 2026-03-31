年度末のきょう、国会では高校授業料の無償化など、あすから導入される改正法などが相次いで成立しました。高校授業料の無償化に向けた改正法は、私立高校に通う世帯への支給上限額を年間45万7200円に引き上げるもので、参院本会議で与党や一部の野党の賛成で可決・成立しました。また、公立中学校の1クラス当たりの上限人数を40人から35人に引き下げる改正法も成立しました。これらは、あす4月1日から導入されます。また、新年度