「パックンチョ＜チョコ＞」森永製菓は、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した「パックンチョ」から、原作デビュー100周年を迎える「プーさんと仲間たち」デザインの「パックンチョ」を4月下旬から順次発売する。お菓子の表面のプリントも期間限定で「プーさんと仲間たち」の絵柄になっており、全72種類で好きなキャラクターを探して楽しめる。今だけの限定デザイ