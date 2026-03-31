去年6月、横浜市の90代の男性から現金100万円をだまし取った疑いで警視庁に逮捕された男性（40）について、東京地検はきょう（3月31日）付で不起訴処分としました。東京地検は「諸般の事情を考慮し、不起訴とした」としています。