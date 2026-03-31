すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」では、スペイン産の豚肉（豚バラ肉を含む）の輸入一時停止に伴い、品質を維持した「豚バラ」の安定供給が困難となったため、豚バラの提供を休止する。変更後は、アメリカ合衆国産の「豚ロース」を提供する。「豚ロース」は、きめ細やかな赤身と脂身のバランスが良く、やわらかい食感と甘みのある上品な味わいが特長の部位。消費者に満足してもらえるよう品質を重視し、自信をもって