東京都はきょう（31日）、データセンターの整備についてのガイドラインを公表しました。建設する企業に対しては、地域とのコミュニケーションや環境への配慮との両立も促しています。「データセンター」は、インターネット上の膨大なデータのやりとりを支えるため、データの保存や処理・通信の制御を行う大規模なサーバーの設置場所となる施設です。東京都は「デジタル社会に不可欠なインフラ」として整備を後押ししていますが、騒