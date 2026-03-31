◇セ・リーグ中日―巨人（2026年3月31日バンテリンドーム）中日の新助っ人ミゲル・サノー内野手（32）が来日初安打となる1号ソロを放った。「打ったのはスライダーかな。日本に来て1本出てホッとしたよ」本拠地開幕戦でメジャー164発の新大砲が魅せた。0―0の2回1死無走者。フルカウントからの8球目、内角変化球をフルスイング。左翼スタンドへ豪快に放り込んだ。広島との開幕3連戦は11打数無安打だった。1メートル9