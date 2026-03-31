きょう午後、大阪市の住宅で火事があり、女の子2人が意識不明の重体です。火事があったのは大阪市生野区の住宅で、午後4時前、「2階から煙が出ています」と近くに住む男性から消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で消防車32台が出動し、火はおよそ20分後にほぼ消し止められましたが、およそ30平方メートルが焼けたということです。住宅の中からは10代と未就学のいずれも女の子が救出され、病院に搬送されましたが