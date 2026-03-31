センバツ高校野球は近畿勢同士の決勝となりました。 10回目の甲子園・優勝を目指す大阪桐蔭。10年ぶりの春制覇を狙う奈良・智弁学園。 2回、大阪桐蔭は1アウト2塁のチャンスで中村勇斗選手。父である埼玉西武ライオンズ・中村剛也選手譲りの豪快なバッティングで先制点を奪うと、3回も藤田大翔選手のタイムリーでリードを3点に広げます。 対する智弁学園は、1点差に詰め寄り、6回、2年生の4番・逢坂悠誠選