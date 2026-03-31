岸井ゆきの（34）が31日、東京・新宿バルト9で行われた主演の日本・台湾合作映画「SINSINANDTHEMOUSE」（真壁幸紀監督、6月26日公開）の、アジア初上映となるプレミア上映会に、ダブル主演の台湾の俳優ツェン・ジンホア（28）と登壇した。日本語での芝居に初挑戦したツェンを、岸井は「かわいい」と、満面の笑みで評した。「SINSINANDTHEMOUSE」は、、吉本ばなな氏の短編小説集「ミトンとふびん」（新潮社刊）に収めら