ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、4月9日から、「GO！GO！MANGO！」と題したマンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーを連続して販売する。第1弾は、昨年大好評だった商品がパワーアップした「マンゴーミニパール」。また、2種の期間限定トッピング「ミニパール」と「ごろごろマンゴー果肉」を使ったおすすめの「よくばりマンゴーカスタム」から、全国のゴンチャクルー（ゴンチャで働くアルバイトの人々をクルーと呼ん