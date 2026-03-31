4年前、神奈川県大磯町の小学校でいじめを受けた男の子が転校を余儀なくされたことについて、町が調査結果を公表しました。これを受け、男の子の母親は会見を行い、一連の対応に不信感を露わにしました。4年前、大磯町の小学校に通っていた当時5年生の男の子は複数の同級生からいじめを受け、転校を余儀なくされました。男の子の母親からの要望を受け、町は第三者による調査委員会を設置し、先週、調査結果が公表されました。調査