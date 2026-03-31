俳優沢村一樹（58）が3月31日、チーフ監督を務めたテレビ東京系連続ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（4月1日スタート、水曜深夜0時半）記者会見に登壇し、ダブル主演の菅井友香（30）、入山法子（40）らと見どころを語った。公認不倫の三角関係を描く不倫ラブサスペンス。連ドラ初監督を振り返り「ムダなカットは撮りたくない」と思いながらも「もっと撮っておけばよかったと反省することもあった」と苦笑い。「キャス