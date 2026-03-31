【石家荘（中国河北省）＝吉永亜希子】戦時中に中国から日本に強制連行され、過酷な労働により犠牲になった中国人の遺族らが３１日、中国河北省石家荘の公園で追悼行事を行った。中国で死者を弔う４月の「清明節」を前に、中国の被害者団体が呼びかけた。遺族や日中両国の研究者など計約１２０人が出席した。全員で黙とうをささげ、記念碑に菊の花束を手向けた。祖父が秋田県の花岡鉱山に連行されたという河南省の張恩龍さん