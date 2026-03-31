元HKT48でタレントの山本茉央（29）が31日、インスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。山本は「この度、新しい命を授かりました」と報告。「現在は安定期に入り、このタイミングでのご報告とさせていただきました。毎日胎動も沢山感じられるようになってきてお腹に話しかけています昨年12月頃からゴルフのお仕事をお断りすることが増えてしまい、ご迷惑をおかけした皆さま、温かく対応してくださり本当にありがとうございまし